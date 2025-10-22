В Улан-Удэ до 145 выросло количество отравившихся готовой едой

В столице Бурятии выросло количество отравившихся готовой едой.

По состоянию на 8.00 (3.00 мск) 22 октября, зарегистрировано 145 случаев, из них 79 детей. Госпитализировано 76 человек, из них 47 детей, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Ранее сообщалось, что многочисленные нарушения выявлены на предприятии "Восток" в Улан-Удэ, чьей продукцией отравились жители. Цех, где был изготовлен опасный фастфуд, закрыли, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. Задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции компании, ей предъявлено обвинение. Работа предприятия приостановлена, также, как и реализация готовой продукции в торговой сети магазинов "Николаевский".