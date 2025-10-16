ФК "Урал" завершает борьбу за Кубок России после поражения "Факелу"

Завершился матч пятого раунда Пути Регионов Fonbet Кубка России, в котором на поле столкнулись футбольный клуб "Урал" и воронежский "Факел"

Игра проходила в Воронеже и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Факела". Решающий мяч забил полузащитник Нури Абдоков. В связи с этим ФК "Урал" покидает гонку за Кубок России.

Следующая игра уральского клуба состоится 24 октября в Туле, где команда сыграет с "Арсеналом" в 16 туре Pari Первой лиги.

Ранее президент екатеринбургского ФК "Урал" Григорий Иванов высказался о ситуации в клубе после двух поражений подряд в Первой лиге. Сначала уральцы на своем поле проиграли "СКА-Хабаровску" со счетом 1:2, а затем были на выезде разгромлены челнинским КАМАЗом со счетом 5:1.

Стоит отметить, что после разгрома от КАМАЗа главный тренер "Урала" Мирослав Ромащенко попросил прощения у болельщиков.