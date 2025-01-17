17 Января 2025
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Фото: страница &quot;ВКонтакте&quot; Валерии Чекалиной

На имущество блогера Лерчек решением Троицкого районного суда Москвы наложен арест

На имущество Валерии Чекалиной (более известной как блогер Лерчек) наложен арест, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

"Постановлением Троицкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество обвиняемой Валерии Чекалиной - денежные средства, на весь срок предварительного следствия и судебного разбирательства", - говорится в сообщении.

В начале октября МВД возбудило новое уголовное дело в отношении блогеров. Оно связано с переводом валюты с использованием подложных документов на марафоны Лерчек через банк в Дубае. У бывших супругов прошли обыски. Суд отправил Чекалиных под домашний арест. Сообщалось, что сумма выведенных за рубеж средств по новому уголовному делу может составлять $1 млн.

В прошлом году на семью Чекалиных уже заводили уголовное дело о неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Блогеры применили упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен быть больше 150 миллионов рублей.

В январе стало известно, что Чекалины выплатили долг по налогам в 504 миллиона рублей. Уголовное дело прекратили. Но супруги оставались обвиняемыми по делу об отмывании денег в особо крупном размере. Полностью дело прекратили в марте 2024 года. Со счетов и имущества супругов сняли арест.

Теги: валерия чекалина, артем чекалин, домашний арест


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