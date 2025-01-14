Мужчине, дрейфовавшему в Охотском море, не стали предъявлять обвинение

Михаилу Пичугину, два месяца дрейфовавшему на лодке в Охотском море, не стали предъявлять обвинение из-за гибели его родных. Об этом сообщили РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Уголовное дело было возбуждено по статье о нарушении правил эксплуатации транспорта, повлекшем гибель двух людей. Пичугина только допросили как свидетеля, обвинение ему не предъявляли.

15-летний подросток и двое взрослых мужчин пропали в начале августа. Они совершали самостоятельное путешествие по маршруту Сахалин - Шантарские острова - Сахалин. 46-летнего Михаила Пичугина нашли в Охотском море 14 октября живым через 67 дней. Его брат и племянник погибли.

Туристов начали искать 9 августа. В поиске задействовали вертолеты Ми-8 и "Робинсон", группу государственной инспекции по маломерным судам. Вылет Ми-8 перенесли из-за плохих погодных условий. С 23 по 26 августа поиски не вели из-за неблагоприятной погоды. Их возобновили 10 сентября. 15-го числа поиски остановились, но следственные действия продолжались. Лодку случайно обнаружило рыболовецкое судно только в середине октября. Выяснилось, что он не имел права как владелец судна совершать многокилометровое путешествие от берега.