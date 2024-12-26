АСИ: Нехватка рабочих рук в России — около 1,5 млн человек

В настоящее время в России не хватает рабочих рук, дефицит оценивается в 1,5 млн человек, а к 2030 году этот показатель увеличится до 2 млн человек.

Как сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, для восполнения дефицита нужно применять программы профессиональной переподготовки, повышать производительность труда и улучшать миграционную политику.

Так, по программе гуманитарной поддержки иностранцев из недружественных стран, которые поддерживают российские ценности, в страну приехало более 200 человек.

Чупшева также указала, что уровень безработицы находится на историческом минимуме — по данным Росстата, в ноябре она составила 2,3%, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в России в условиях дефицита персонала функционирует 86% предприятий и организаций. Чаще всего о дефиците говорят транспортно-логистические компании, промышленники, торговые организации и предприятия сферы услуг.