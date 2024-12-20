Железнодорожное движение под Мурманском полностью восстановлено

Движение поездов на станции Княжая в Мурманской области полностью восстановлено. Как сообщает Telegram-канал Октябрьской железной дороги, там провели все восстановительные работы. Движение поездов осуществляется в штатном режиме.

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Столкновение грузового состава с двухэтажным пассажирским поездом сообщением Мурманск – Санкт-Петербург произошло в среду вечером во время прибытия состава на станцию Княжая в Мурманской области.

Ранее мы сообщали, что в результате аварии погибли два человека. Об этом писал губернатор региона Андрей Чибис в Telegram-канале.

"К сожалению, несколько минут назад в больнице еще один пассажир скончался", — сказал Чибис.

Он добавил, что за жизнь нескольких пассажиров сейчас борются врачи.

Задержаны машинист и помощник машиниста грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским в Мурманской области.

Они подозреваются в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель двух людей (ч.3 ст.263 УК РФ).

Во время допроса задержанные признались, что после поломки состава они закрепили его пятью тормозными башмаками и стали ждать помощи. При этом, учитывая, что поезд стоял под большим уклоном, он должен был быть закреплен минимум 33 тормозными башмаками.

Спустя полтора часа после остановки, из-за ухода воздуха из подвижного состава и плохого закрепления поезд поехал вниз. Так как грузовой состав развил достаточно большую скорость, остановить его не получилось. В итоге состав столкнулся с хвостом пассажирского поезда "Мурманск — Санкт-Петербург".

Ранее сообщалось, что машиниста в момент аварии не было в кабине.

В результате аварии 31 человек пострадал. Госпитализировано 14 человек, из них 4 человека в тяжелом состоянии.