Двое человек погибли после столкновения поездов в Мурманской области

Скончался еще один пассажир поезда, попавшего в аварию в Мурманской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в Telegram-канале.

"К сожалению, несколько минут назад в больнице еще один пассажир скончался", — сказал Чибис.

Он добавил, что за жизнь нескольких пассажиров сейчас борются врачи.

Таким образом, число погибших в результате ЧП выросло до двух. Ранее стало известно, что одна из пассажирок скончалась в машине скорой.

По данным РЖД, в результате происшествия пострадал 31 человек, из них 5 детей. Госпитализировано 14 человек, из них 4 человека в тяжелом состоянии.

Компания сообщила, что предоставит возможность бесплатного лечения и реабилитации пострадавшим пассажирам в своих медицинских учреждениях. Родственникам погибших выплатят по 2 млн 200 тыс. рублей.

Как сообщалось, 18 декабря в 16:15 мск пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Петербург, столкнулся с грузовым составом. С рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны. Движение на участке было приостановлено. Задержан машинист грузового состава — его в момент аварии не было в кабине.