После столкновения поездов в Мурманской области задержали машиниста и его помощника

Задержаны машинист и помощник машиниста грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским в Мурманской области.

Они подозреваются в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель двух людей (ч.3 ст.263 УК РФ). Об этом сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Как пишет Baza, во время допроса задержанные признались, что после поломки состава они закрепили его пятью тормозными башмаками и стали ждать помощи. При этом, учитывая, что поезд стоял под большим уклоном, он должен был быть закреплен минимум 33 тормозными башмаками.

Спустя полтора часа после остановки из-за ухода воздуха из подвижного состава и плохого закрепления поезд поехал вниз. Так как грузовой состав развил достаточно большую скорость, остановить своими силами его не получилось. В итоге состав столкнулся с хвостом пассажирского поезда "Мурманск — Санкт-Петербург".

Ранее сообщалось, что машиниста в момент аварии не было в кабине.

Напомним, 18 декабря в 16:15 мск пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Петербург, столкнулся с грузовым составом. С рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны. Движение на участке было приостановлено.

В результате аварии погибли два пассажира поезда, еще 31 человек пострадал. Госпитализировано 14 человек, из них 4 человека в тяжелом состоянии.