14 человек пострадали при столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области

В Мурманской области столкнулись пассажирский и грузовой поезда, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

ЧП произошло на станции Княжая. Пассажирский поезд следовал из Мурманска в Санкт-Петербург.

"Кандалакшская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении ведомства.

По данным РЖД, в 16:15 мск произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург (326 пассажиров) с вагонами грузового поезда.

Уточняется, что с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны. Движение на участке приостановлено. Для ликвидации последствий схода направлены восстановительные поезда.

Также в РЖД сообщили, что среди пострадавших – 11 человек, в том числе четверо находятся в тяжелом состоянии, из них проводник. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Один человек оказался зажат внутри вагона. Ведутся спасательные работы. Пострадавших среди членов локомотивных бригад нет.

По уточненной информации МЧС РФ, в результате аварии пострадали 14 человек, из них трое - в тяжелом состоянии.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис написал в Telegram-канале, что на место выехали спасатели и семь бригад скорой помощи. Также выехали автобусы для эвакуации пассажиров, готовится к вылету вертолет территориального центра медицины катастроф. "Скорая начала эвакуацию пострадавших в Кандалакшскую ЦРБ", - сообщил губернатор.