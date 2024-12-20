Арестован машинист грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским

Суд в Мурманской области заключил под стражу машиниста грузового поезда, который столкнулся с пассажирским составом.

Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, Алексею Зычкову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух лиц).

Напомним, 18 декабря в 16:15 мск пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Петербург, столкнулся с грузовым составом. С рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны. Движение на участке было приостановлено. В результате аварии погибли два пассажира поезда, еще 31 человек пострадал. Госпитализировано 14 человек, из них 6 человек в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что задержан также помощник машиниста. Во время допроса задержанные признались, что после поломки состава они закрепили его пятью тормозными башмаками и стали ждать помощи. При этом, учитывая, что поезд стоял под большим уклоном, он должен был быть закреплен минимум 33 тормозными башмаками.