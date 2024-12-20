Шестеро пострадавших в аварии с поездами в Мурманской области – в тяжелом состоянии

Состояние шестерых пострадавших в результате столкновения поездов в Мурманской области остаётся тяжёлым. Таковы данные Минздрава.

Помощник министра здравоохранения региона Алексей Кузнецов сообщил журналистам, что в больницах области остаются 14 пострадавших. Среди шестерых "тяжёлых" – один ребёнок. Восемь человек, в том числе двое детей – в состоянии средней тяжести. Шестеро "лёгких" пострадавших – в клиниках Санкт-Петербурга, пишет ТАСС.

Ранее задержаны машинист и помощник машиниста грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским в Мурманской области. Они подозреваются в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель двух людей (ч.3 ст.263 УК РФ).

Во время допроса задержанные признались, что после поломки состава они закрепили его пятью тормозными башмаками и стали ждать помощи. При этом, учитывая, что поезд стоял под большим уклоном, он должен был быть закреплен минимум 33 тормозными башмаками.

Спустя полтора часа после остановки, из-за ухода воздуха из подвижного состава и плохого закрепления поезд поехал вниз. Так как грузовой состав развил достаточно большую скорость, остановить его не получилось. В итоге состав столкнулся с хвостом пассажирского поезда "Мурманск — Санкт-Петербург". Ранее сообщалось, что машиниста в момент аварии не было в кабине.