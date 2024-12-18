Один человек скончался после ЧП с поездами в Мурманской области

Один человек погиб в результате столкновения поездов в Мурманской области, сообщает РЖД.

"Одна из пострадавших в результате схода поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург скончалась в машине скорой помощи", - говорится в телеграм-канале РЖД.

Родственникам погибшей компания выплатит 2 млн 200 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрена выплата возмещения от страховой компании «СОГАЗ».

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов уточнил, что в аварии поезда пострадали 11 человек, в том числе подросток. Состояние пятерых из них оценивается как тяжелое.

Как сообщалось, сегодня в 16:15 мск произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург (326 пассажиров) с вагонами грузового поезда. С рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны. Движение на участке приостановлено. Для ликвидации последствий схода направлены восстановительные поезда.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис написал в Telegram-канале, что эвакуация пострадавших продолжается. Для оказания медицинской помощи на месте также отправлена бригада врачей. Вертолет территориального центра медицины катастроф летит к месту.