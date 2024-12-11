Ученый из Финляндии против закрытия границы с Россией

Закрывать границы между Россией и Финляндией – бессмысленное занятие. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в социальной сети Х, сообщает РИА Новости.

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Сначала ученый отказался отвечать на вопросы российских журналистов по этой теме.

"Мне сейчас неинтересно общаться со связанным с Кремлем СМИ. Спасибо", — написал Малинен.

Через некоторое время он все-таки ответил на вопрос и сказал, что закрытие границы не имеет абсолютно никакого смысла. Он написал свой пост на английском языке.

30 ноября в столице этой страны Хельсинки прошла акция в поддержку открытия границы с Россией. Граждане заявили, что из-за закрытия границ люди, которым нужно убежище, оказываются в серьезной опасности.

В октябре мы сообщали, что Финляндия полностью закрыла два контрольно-пропускных пункта на границе с Россией. Напомним, в 2023 году Финляндия приостановила работу почти всех пунктов пропуска на границе с Россией – перейти границу можно только на КПП на севере страны, популярные южные переходы закрыты. На четыре закрытых КПП приходилась большая часть трафика между двумя странами, в том числе до 90% проездов машин.