Финляндия закрыла два КПП на границе с Россией

Финляндия полностью закрыла два КПП на границе с Россией. Речь идет о пунктах "Париккала" и "Инари".

Пограничники примут необходимые практические меры для выполнения этого решения, в том числе демонтируют дорожные указатели места пересечения границы, приводит ТАСС сообщение погранслужбы Финляндии.

Напомним, в 2023 г. Финляндия приостановила работу почти всех пунктов пропуска на границе с Россией – перейти границу можно только на КПП на севере страны, популярные южные переходы закрыты. На четыре закрытых КПП приходилась большая часть трафика между двумя странами, в том числе до 90% проездов машин. Также в ушедшем году Финляндия вошла в НАТО.