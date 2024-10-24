24 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Финляндия закрыла два КПП на границе с Россией

Финляндия полностью закрыла два КПП на границе с Россией. Речь идет о пунктах "Париккала" и "Инари".

Пограничники примут необходимые практические меры для выполнения этого решения, в том числе демонтируют дорожные указатели места пересечения границы, приводит ТАСС сообщение погранслужбы Финляндии.

Напомним, в 2023 г. Финляндия приостановила работу почти всех пунктов пропуска на границе с Россией – перейти границу можно только на КПП на севере страны, популярные южные переходы закрыты. На четыре закрытых КПП приходилась большая часть трафика между двумя странами, в том числе до 90% проездов машин. Также в ушедшем году Финляндия вошла в НАТО.

Теги: Финляндия, КПП, "Париккала", "Инари"


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