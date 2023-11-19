Финляндия закрыла на границе с Россией пятый КПП

Погранслужба Финляндии временно закрыла КПП Вартиус на границе с Россией.

Это произошло из-за его перегруженности, приводит ТАСС данные пограничной службы, ответственной за район Кайнуу.

Напомним, ранее Финляндия приостановила работу почти всех пунктов пропуска на границе с Россией – перейти границу можно только на КПП на севере страны, популярные южные переходы закрыты. На четыре закрытых КПП приходилась большая часть трафика между двумя странами, в том числе до 90% проездов машин. В июле Финляндия продлила запрет на посещение страны россиянам на неопределенный срок. Запрещен и транзит через страну в остальную часть Шенгенской зоны. Помимо этого, сообщалось, что будут ужесточены ограничения для деловых путешественников, владельцев недвижимости и студентов. Кроме того, Финляндия зимой 2024 г. начнет возведение ограждения на границе с Россией. Ранее кабмин страны выделил 139 миллионов евро на эти цели.