СМИ: Финляндия готова закрыть оставшиеся КПП на границе с РФ

Финляндия в ночь на среду может закрыть четыре оставшиеся КПП на границе с Россией, сообщает газета IltaLehti со ссылкой на источники.

Решение может быть принято из-за неконтролируемого притока беженцев из Сирии, Ирака и Сомали, отмечает издание.

Напомним, ранее Финляндия приостановила работу почти всех пунктов пропуска на границе с Россией – перейти границу можно только на КПП на севере страны, популярные южные переходы закрыты. На четыре закрытых КПП приходилась большая часть трафика между двумя странами, в том числе до 90% проездов машин.