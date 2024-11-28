Финляндия будет производить БПЛА для Украины и стран НАТО

Завод по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для нужд Украины и НАТО с целью продолжения конфликта с Россией откроют в Финляндии. Об этом сообщил гендиректор военной компании Summa Defence Юсси Холопайнен.

Как пишет ТАСС, начало производства запланировано на I половину 2025 года.

"БПЛА будут поставляться не только на Украину, но и в страны Европейского союза и НАТО", - сказал Холопайнен.

Новый финский завод будет будет работать с несколькими украинскими производителями. Там также планируют создавать морские беспилотные боевые системы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров уже отмечал, что любые перевозчики с вооружением для Киева станут законной целью для России.

Москва много раз подчеркивала, что никакая помощь Запада и США Украине не изменит хода СВО.

Ранее мы писали, что Джо Байден направил в конгресс негласный запрос на выделение дополнительных средств для помощи Украине и пополнения оружейных запасов американской армии. В запросе указана сумма в 24 млрд долларов.