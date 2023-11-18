Финляндия закрыла южные погранпереходы с Россией

Финляндия приостановила работу почти всех пунктов пропуска на границе с Россией – перейти границу можно только на КПП на севере страны, популярные южные переходы закрыты.

На четыре закрытых КПП приходилась большая часть трафика между двумя странами, в том числе до 90% проездов машин, посчитал РБК.

Между тем, за последние сутки 163 человека, прибывших из России в Финляндию, попросили убежища. С начала года было подано 335 заявлений с просьбой о предоставлении убежища, 300 из них – с начала ноября.

Переходы останутся закрытыми как минимум до 18 февраля 2024 года.

Между тем, минувшей ночью у КПП "Ниирала" (один из закрытых южных переходов) произошел инцидент с участием группы из трех десятков человек. Они не подчинялись приказам пограничников, поэтому те в ответ применили распыление газа. Пострадал один человек, ему оказали медпомощь.