16 Ноября 2023
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Политика За рубежом
Фото: Reuters/Ints Kalnins

Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией

Финляндия закрывает четыре КПП на границе с Россией в ночь с пятницы на субботу. Об этом заявил премьер-министр Петтери Орпо.

Будут закрыты пункты пропуска Ваалимаа-Торфяновка, Нуйямаа-Брусничное, Иматра-Светогорск в Ленинградской области и Ниирала-Вяртсиля в Карелии. Ограничения будут действительны до 18 февраля следующего года, передает РИА Новости.

Ранее в Хельсинки заявили, что в последние недели через Россию в Финляндию начали массово приезжать граждане Ирака, Йемена и других стран. Якобы беженцы просят убежище.

Напомним, в июле Финляндия продлила запрет на посещение страны россиянам на неопределенный срок. Запрещен и транзит через страну в остальную часть Шенгенской зоны. Помимо этого, сообщалось, что будут ужесточены ограничения для деловых путешественников, владельцев недвижимости и студентов.

Кроме того, Финляндия зимой 2024 года начнет возведение ограждения на границе с Россией. Ранее кабмин страны выделил 139 миллионов евро на эти цели.

В мае в МИД России был вызван посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря. Причиной стал "конфронтационный курс Финляндии в отношении РФ". Финляндия отказалась от традиционной политики неучастия в военных союзах и вступила в военный блок НАТО.

Теги: финляндия, россия, кпп, пункты пропуска


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