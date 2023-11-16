Свердловская и Тюменская области стали лидерами в УрФО по "уголовкам" из-за лесных пожаров

За время пожароопасного сезона на Урале в 2023 году были возбуждены десятки уголовных дел. Об этом заявил глава департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков.

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Как рассказал он на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, по фактам лесных пожаров в УрФО возбуждено 68 уголовных дел. По его данным, лидерами в этом плане являются Свердловская и Тюменская области (25 и 26 уголовных дел соответственно). На Челябинскую область пришлось 9 "уголовок", на Курганскую – 8.

"Во время пожароопасного сезона в лесах Урала провели более 46 тысяч патрулирований – это на 43% больше, чем в прошлом году. Возбуждено 827 дел об административных нарушениях. Наложено штрафов на сумму 33 млн рублей. Для сравнения, в прошлом году было около 10 млн рублей", - сообщил Сандаков.

Напомним, что пожароопасный сезон в Свердловской области официально завершился 23 октября. Между тем, сегодня в региональном МЧС отказались назвать причины пожаров в Сосьве, Таежном и Шайдурихе, которые случились минувшими весной и летом.