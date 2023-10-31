В уральском поселке Таежный выдают ключи последним погорельцам

В поселке Таежный, пострадавшем от пожара минувшей весной, закрыли историю с погорельцами — сегодня ключи получат последние четыре семьи. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора. Всего же для местных жителей было построили 26 домов.

Напомним, что пожар уничтожил 26 домов, оставив без крыши над головой около 50 человек. В связи с этим в региональном правительстве было принято решение отстроить новые дома площадью 42 кв.м., которые будут предоставлять по договору социального найма.

После этого депутаты заксобрания внесли изменения в закон, согласно которому свердловские погорельцы теперь официально смогут получить матпомощь за разрушенное огнем жилье, даже если не были в нем прописаны.