Экс-глава Сосьвы стал фигурантом дела после смерти двух человек при пожаре

В отношении бывшего главы Сосьвы Геннадия Макарова, во время работы которого сгорел почти весь поселок, завели уголовное дело. Речь идет о ч. 3 ст. 293 УК РФ - халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более человек.

По словам адвоката Алексея Зорина, которые передают "Вечерние Ведомости", несмотря на то, что пожар произошел еще весной, уголовное дело на бывшего главу завели только в сентябре. Вместе с ним фигурантами дела стали еще три чиновника местной администрации, в числе которых и Юрий Чернышев, занимавший пост замдиректора МКУ "Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа". Каждому из них избрана мера пресечения в видео подписки о невыезде, что адвокату кажется очень странным.

Алексей Зорин отмечает, что тех же совладельца лесопилки, местного жителя Газанфара Мамедова и специалиста по пожарной безопасности МКУ "Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО" Вячеслава Алексеева как фигурантов дела определили в СИЗО. В ходатайстве следователь указывал, что Алексеев имеет обширные связи в администрации и может повлиять на дачу показаний сотрудниками и помешать расследованию. Но в то же время главу Сосьвы, чьи связи гораздо обширнее, свободно отпустили под подписку о невыезде.

"То есть у него, по мнению следствия, возможностей влиять на ход дела меньше, чем у специалиста. Это как минимум нелогично" - заявил адвокат.

При этом, максимальный срок наказания что Макарову по ч. 3 ст. 293 УК РФ, что Мамедову по ч. 3 ст. 219 УК РФ предусматривает семь лет лишения свободы. Из этого следует, отмечает Зорин, что и меры пресечения должны быть одинаковыми.



Напомним, 25 апреля в поселке Сосьва произошел крупный пожар, в результате пострадали множество жилых домов и административных зданий. Несмотря на последствия трагедии, жители Сосьвы вступились за Газанфара Мамедова, записав видеообращение с просьбой выпустить обвиняемого из СИЗО. Свои просьбы погорельцы адресовали главе СКР Александру Бастрыкину и к генпрокурору Игорю Краснову.