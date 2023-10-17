Военные из Югры пригласили общественника Рябцева и "диванные войска" на фронт

Военные из Югры записали видеообращение, в котором пригласили тюменского общественника Юрия Рябцева и других представителей "диванных войск" на передовую после критики губернатора Югры Натальи Комаровой. Видеоролик опубликован в telegram-канале "ЧП Нижневартовск. Происшествия", передает корреспондент Накануне.RU.

"Наши диванные войска, которые критикуют нас и наше правительство. Мы сильно вас просим - приедьте сюда, объясните как нам воевать. И сами лично увидите, как здесь обстоят дела на фронте, кто к нам приезжает, кто нам помогает. А сидеть дома и разглагольствовать может каждый. Здесь почему-то вас никого не видно, мы вас ждем мужики", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 октября Наталья Комарова, отвечая на вопрос жительницы Нижневартовска о плохом оснащении мобилизованных, высказала недовольство, что подобные вопросы адресуют ей, а не министру обороны. Затем она сказала, что готова рассмотреть эту "заявку", но добавила, что "мы не готовились к этой *****, она нам не нужна, мы по-другому выстраивали мир, в этой связи какие-то несостыковки, нерешенные вопросы будут присутствовать".

Ответ губернатора вызвал возмущение тюменского общественника Юрия Рябцева. Он написал заявление на имя врио начальника управления МВД по Тюменской области Вячеслава Шкуляка и министра МВД Владимира Колокольцева, в котором обвинил главу региона в дискредитации российской армии и попросил привлечь ее к административной ответственности.

За Наталью Комарову вступился сенатор Эдуард Исаков. В своем telegram-канале Исаков написал, что активист вырвал слова губернатора из контекста, и назвал его кляузником с "осенним обострением, а также врагом России. Поддержал Наталью Комарову и бывший пресс-секретарь военного командования Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Власти Югры также подчеркнули, что слова губернатора были вырваны из контекста.