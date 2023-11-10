Общественник Рябцев пожаловался в Генпрокуратуру из-за отсутствия решения по жалобе на Комарову

Общественник Юрий Рябцев обратился в генпрокуратуру с жалобой на бездействие полиции по его заявлению на губернатора Югры Натальи Комаровой, передает корреспондент Накануне.RU.

Причиной жалобы Рябцева стало то, что заявление не было рассмотрено в установленный законом срок: не вынесено постановление о возбуждении дела или мотивированный отказ. В заявлении на имя генпрокурора Игоря Краснова он просит принять меры прокурорского реагирования и внести представление в МВД РФ об устранении нарушений закона, принять меры по привлечению виновных лиц к ответственности.

Также общественник обратился с аналогичными заявлениями в прокуратуру Югры и Тюменской области.

Напомним, 14 октября Наталья Комарова, отвечая на вопрос жительницы Нижневартовска о плохом оснащении мобилизованных, высказала недовольство, что подобные вопросы адресуют ей, а не министру обороны. Затем она сказала, что готова рассмотреть эту "заявку", но добавила, что "мы не готовились к этой войне, она нам не нужна, мы по-другому выстраивали мир, в этой связи какие-то несостыковки, нерешенные вопросы будут присутствовать".

Ответ губернатора вызвал возмущение тюменского общественника Юрия Рябцева. Он написал заявление на имя врио начальника управления МВД по Тюменской области Вячеслава Шкуляка и министра МВД Владимира Колокольцева, в котором обвинил главу региона в дискредитации российской армии и попросил привлечь ее к административной ответственности.

За Наталью Комарову вступился сенатор Эдуард Исаков. В своем telegram-канале Исаков написал, что активист вырвал слова губернатора из контекста, и назвал его кляузником с "осенним обострением", а также врагом России. Поддержал Наталью Комарову и бывший пресс-секретарь военного командования Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Власти Югры также подчеркнули, что слова губернатора были вырваны из контекста.

После этого ряд политических и общественных деятелей призвали полицию возбудить дело на самого Рябцева за организацию информационной атаки на губернатора.