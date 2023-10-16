В Югре назвали необоснованными обвинения общественника в адрес Комаровой о дискредитации армии

В правительстве Югры заявили, что слова губернатора Натальи Комаровой, которые приводятся в заявлении тюменского общественника Юрия Рябцева, вырваны из контекста.

"Губернатор ответила жительнице Нижневартовска на вопрос, почему происходят сбои в обеспечении снаряжением участников СВО. Как уже сообщила Наталья Комарова, Россия не готовилась к войне с Западом, и не была заинтересована в конфликте на Украине. Ровно об этом же неоднократно говорил президент: против нас по факту объявлена война — санкционная, экономическая — а руками киевского режима осуществляется еще и физическое истребление людей. И тот факт, что Россия была вынуждена вступить в это противостояние, конечно не укладывалось в планы нашей страны по построению мира и партнерства на континенте. Югра также, как и другие регионы, перестраивалась под реалии времени на ходу", — цитирует "Муксун".

Окружные власти подчеркнули, что регион и губернатор Наталья Комарова поддерживает армию и бойцов. Неоднократно глава региона выезжала в зону СВО, чтобы поговорить с солдатами, решить вопросы, касающиеся их обеспечения и поддержки их семей.

Заявление на имя врио начальника управления МВД по Тюменской области Вячеслава Шкуляка и министра МВД Владимира Колокольцева общественник опубликовал на своей странице в соцсети. В нем Рябцев обвиняет главу региона в дискредитации российской армии и просит привлечь ее к административной ответственности.

14 октября Наталья Комарова, отвечая на вопрос жительницы Нижневартовска о плохом оснащении мобилизованных, высказала недовольство, что подобные вопросы адресуют ей, а не министру обороны. Затем она сказала, что готова рассмотреть эту "заявку", но добавила, что "мы не готовились к этой *****, она нам не нужна, мы по-другому выстраивали мир, в этой связи какие-то несостыковки, нерешённые вопросы будут присутствовать".

За Наталью Комарову вступился сенатор Эдуард Исаков. В своем telegram-канале Исаков написал, что активист вырвал слова губернатора из контекста, и назвал его кляузником с "осенним обострением, а также врагом России. Эдуард Исаков подчеркнул, что Наталья Комарова — пример всем гражданам России, и отметил, что она регулярно лично приезжает в Донбасс, включая линию соприкосновения, чтобы узнать, в чем нуждаются мирные граждане и бойцы. Также сенатор отметил, что главе региона поступает множество заявок от военнослужащих, она искренне переживает за их семьи и делает все для фронта и победы.