18 Октября 2023
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Фото:youtube.com

Артемий Лебедев нецензурно послал общественника из Тюмени, написавшего заявление на Комарову

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев в выпуске авторской программы "Самые честные новости" назвал хайпожором тюменского общественника Юрия Рябцева, обвинившего губернатора Югры Наталью Комарову в дискредитации армии, передает корреспондент Накануне.RU.

Он нецензурно послал общественника и отметил, что слово "война" в речи употреблял также президент России Владимир Путин.

"Какой-то есть очередной общественник-хайпожор из Тюмени, который строчит доносы. Он услышал, что глава Югры употребила в речи слово "война", перевозбудился и решил, что на этом можно каким-то образом заработать каких-то своих больных очков. Написал заявление в полицию, но, очевидно, будет послан", - заявил Лебедев.

Напомним, 14 октября Наталья Комарова, отвечая на вопрос жительницы Нижневартовска о плохом оснащении мобилизованных, высказала недовольство, что подобные вопросы адресуют ей, а не министру обороны. Затем она сказала, что готова рассмотреть эту "заявку", но добавила, что "мы не готовились к этой войне, она нам не нужна, мы по-другому выстраивали мир, в этой связи какие-то несостыковки, нерешенные вопросы будут присутствовать".

Ответ губернатора вызвал возмущение тюменского общественника Юрия Рябцева. Он написал заявление на имя врио начальника управления МВД по Тюменской области Вячеслава Шкуляка и министра МВД Владимира Колокольцева, в котором обвинил главу региона в дискредитации российской армии и попросил привлечь ее к административной ответственности.

За Наталью Комарову вступился сенатор Эдуард Исаков. В своем telegram-канале Исаков написал, что активист вырвал слова губернатора из контекста, и назвал его кляузником с "осенним обострением", а также врагом России. Поддержал Наталью Комарову и бывший пресс-секретарь военного командования Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Власти Югры также подчеркнули, что слова губернатора были вырваны из контекста. Сенатор Исаков позднее потребовал привлечь к ответственности тех, кто устроил информационную атаку на губернатора.

Теги: Наталья Комарова, Артемий Лебедев, Юрий Рябцев, хайпожор, дискредитация


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