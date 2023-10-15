16 Октября 2023
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Фото: Р. Нуриев

Тюменский общественник обвинил губернатора Югры в дискредитации армии

Тюменский общественник Юрий Рябцев написал заявление в полицию на губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталью Комарову, передает корреспондент Накануне.RU.
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Заявление на имя врио начальника управления МВД по Тюменской области Вячеслава Шкуляка и министра МВД Владимира Колокольцева общественник опубликовал на своей странице в соцсети. В нем Рябцев обвиняет главу региона в дискредитации российской армии и просит привлечь ее к административной ответственности.

Поводом стало заявление губернатора на встрече с жителями Нижневартовска.

"В данном случае мы всем миром не готовились к этой в****, она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то несостыковки, какие-то нерешенные вопросы, безусловно, будут присутствовать", - сказала глава региона.

Напомним, ранее Комарова жестко высказалась о проблеме бездомных собак в регионе на встрече с жителями Нягани.

"Я что тут "дворцы" буду строить для бездомных животных и потом содержать все это? Извините, что я жестко. Это моя собака? Это я ее бросила?! Это вы ее бросили! Вот теперь подберите и пристройте", - заявила она в ответ на вопрос местной жительницы о том, как будет решаться проблема бездомных животных.

Женщина пожаловалась на агрессивного пса, гуляющего рядом с ее домом.

В итоге ответ губернатора стал поводом для шутки на ТНТ.

Теги: Юрий Рябцев, Наталья Комарова, заявление, дискредитация


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Развитие сюжета:

Ранее 15.10.2023 20:32 Мск Югорский сенатор вступился за губернатора Наталью Комарову, на которую пожаловался общественник

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