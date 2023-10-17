Сенатор потребовал наказать тех, кто обвинил губернатора Югры в дискредитации армии

Сенатор от Югры Эдуард Исаков потребовал привлечь к ответственности организаторов информационной атаки на губернатора ХМАО-Югры Наталью Комарову, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем telegram-канале он заявил, что Комарова — пример настоящего патриота, который уже много вложил в достижение победы над врагами. Сенатор считает, что эту его позицию поддерживают многие югорчане в регионе и за его пределами, в том числе на линии соприкосновения.

"Вот уже четвертый день одиозные деятели в Интернете продолжают публично поливать грязью нашего губернатора — Наталью Комарову. Ее отдельные слова трактуются на разные лады. Проплачиваются публикации в telegram-каналах, делают видеонарезки и монтаж, а потом скармливают эти сюжеты публике, выдавая за чистую монету. Такое поведение — удел либо психически нездоровых людей, либо заранее организованных кем-то провокаторов. А скорее всего врагов", - заявил сенатор.

Он выразил мнение, что против главы региона совершено преступление организованной группой лиц по предварительному сговору и попросил правоохранительные органы найти виновных и привлечь их к ответственности.

Напомним, 14 октября Наталья Комарова, отвечая на вопрос жительницы Нижневартовска о плохом оснащении мобилизованных, высказала недовольство, что подобные вопросы адресуют ей, а не министру обороны. Затем она сказала, что готова рассмотреть эту "заявку", но добавила, что "мы не готовились к этой *****, она нам не нужна, мы по-другому выстраивали мир, в этой связи какие-то несостыковки, нерешенные вопросы будут присутствовать".

Ответ губернатора вызвал возмущение тюменского общественника Юрия Рябцева. Он написал заявление на имя врио начальника управления МВД по Тюменской области Вячеслава Шкуляка и министра МВД Владимира Колокольцева, в котором обвинил главу региона в дискредитации российской армии и попросил привлечь ее к административной ответственности.

За Наталью Комарову вступился сенатор Эдуард Исаков. В своем telegram-канале Исаков написал, что активист вырвал слова губернатора из контекста, и назвал его кляузником с "осенним обострением, а также врагом России. Поддержал Наталью Комарову и бывший пресс-секретарь военного командования Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Власти Югры также подчеркнули, что слова губернатора были вырваны из контекста.