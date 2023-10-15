16 Октября 2023
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Фото: vk.com/senator_isakov

Югорский сенатор вступился за губернатора Наталью Комарову, на которую пожаловался общественник

Югорский сенатор Эдуард Исаков вступился за губернатора Югры Наталью Комарову, на которую тюменский общественник Юрий Рябцев написал заявление в полицию о "дискредитации" вооруженных сил России, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем telegram-канале член Совета Федерации Исаков написал, что активист вырвал слова губернатора из контекста и назвал его кляузником с "осенним обострением, а также врагом России.

"Вырывание слов из контекста – все на что способны жалкие кляузники, у которых осенью, как известно, случаются обострения. Вот и сейчас какой-то директор "Центра общественного контроля "Оберег", по совместительству начинающий журналист "Парк72" Юрий Рябцев написал на губернатора Югры Наталью Комарову заявление в полицию о "дискредитации" вооруженных сил России… Как по мне такие как Рябцев – враги государства. Сам палец о палец не ударил в поддержку наших парней, среди общественников Тюмени, кто активно помогает нашим солдатам его никто не знает. Зато сам Юрий себя гордо в Интернете называет правозащитником, хвастается что известен СМИ. (В основном скандальными заявлениями, своим особым мнением на все и на вся)", - заявил он.

Эдуард Исаков подчеркнул, что Наталья Комарова - пример всем гражданам России, отметил, что она регулярно лично приезжает на Донбасс, включая линию соприкосновения, чтобы лично узнать, в чем нуждаются мирные граждане и бойцы. Также сенатор отметил, что главе региона поступает множество заявок от военнослужащих, она искренне переживает за их семьи, и делает все для фронта и победы.

Сенатор также отметил, что сам лично становился жертвой провокаторов, вырывающих слова их контекста.

"Такие провокаторы обычно – жалкие и никчемные люди. Они пытаются казаться великими за счет труда других людей. И это очевидно всем здравомыслящим людям. Мне вот лично стало интересно что это за общественная организация "Оберег" такая. Кого она оберегает и от чего? Может быть Юрий Рябцев только хочет казаться правозащитником, а на деле топит за наших врагов? Его же часто и много чего не устраивает в России, если судить по его кляузам", - написал Исаков.

Напомним, заявление на имя врио начальника управления МВД по Тюменской области Вячеслава Шкуляка и министра МВД Владимира Колокольцева общественник опубликовал на своей странице в соцсети. В нем Рябцев обвиняет главу региона в дискредитации российской армии и просит привлечь ее к административной ответственности.

Теги: Эдуард Исаков, Наталья Комарова, Юрий Рябцев


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Ранее 15.10.2023 19:51 Мск Тюменский общественник обвинил губернатора Югры в дискредитации армии

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