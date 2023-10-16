Басурин поддержал губернатора Югры и обвинил тюменского активиста в хайпе на СВО

Бывший пресс-секретарь военного командования Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин объяснил слова губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой о специальной военной операции. По его словам, против России развязана война – экономическая, санкционная, а руками Украины еще и горячая.

Ситуацию он прокомментировал в своем telegram-канале. Басурин отметил, что тема снабжения участников СВО непростая, он подчеркнул, что власти регулярно этим занимаются, и что он сам неоднократно был свидетелем, как губернатор передает бойцам в зоне СВО оборудование и по ее поручению.

Общественника Юрия Рябцева Басурин назвал "непорядочным" человеком, который "цепляется к словам" ради хайпа, ради пиара на острой и злободневной теме. Теперь из-за попытки самопиара "общественного деятеля" силовые структуры обязаны тратить время на изучение бессмысленного заявления вместо выполнения своих професиональных обязанностей.

"Еще раз повторю, что всем давно известно: против России по факту объявлена война, санкционная, экономическая. Объединенный Запад руками Украины ведет и физическую войну. Европейские и заокеанские лидеры фактически обманули Россию. Минские соглашения необходимы были лишь для того, чтобы накачать Украину оружием, подготовить плацдарм для военных действий. Россия не собиралась решать вопросы силовым путем, но вынуждена была открыто вступить в это противостояние. Наталья Комарова, говорит именно об этом и это понятно любому здравомыслящему человеку", - заявил Басурин.

Он также отметил, что если посмотреть запись встречи, то можно услышать и реальные слова благодарности югорчанам и лично губернатору Югры за всемерную поддержку военнослужащих и членов их семей.

"Вот это и есть правда", - подчеркнул военный деятель.

В департаменте внутренней политики Югры в ответ на запрос Накануне.RU пояснили, что Наталья Комарова ответила жительнице Нижневартовска на вопрос, почему происходят пробелы в обеспечении снаряжением участников СВО. Власти Югры подчеркнули, что слова губернатора были вырваны из контекста.

"Как уже сообщила Наталья Комарова, Россия не готовилась к войне с Западом, и не была заинтересована в конфликте на Украине. Ровно об этом же неоднократно говорил президент: против нас по факту объявлена война – санкционная, экономическая – а руками киевского режима осуществляется еще и физическое истребление людей. И тот факт, что Россия была вынуждена вступить в это противостояние, конечно не укладывалось в планы нашей страны по построению мира и партнерства на континенте", - говорится в сообщении.



В департаменте внутренней политики подчеркнули, что Югра также, как и другие регионы, перестраивалась под реалии времени на ходу.

Армия и бойцы получают необходимую поддержку на региональном уровне, власти округа оперативно реагируют на вопросы, связанные с обеспечением интересов бойцов и их семей. Каждый отрабатывается индивидуально.

Отметим, что позиция Натальи Комаровой полностью совпадает с позицией президента РФ Владимира Путина. Глава государства неоднократно отмечал, что Запад ведет против России войну. В частности, об этом глава государства заявил 21 февраля 2023 года во время послания к Федеральному Собранию. Россия, по его словам, применила силу, чтобы остановить эту войну.

"Я хочу это повторить: это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить", - сказал президент. После атак на Донбасс следующей целью был бы удар по Крыму и Севастополю, - говорил президент.

Напомним, во время послания Владимир Путин сообщил, что пока Россия выступала за мирный сценарий для Донбасса, "за нашей спиной готовился совсем другой сценарий, не мирный: подлог, жестокая ложь, Запад тянул время, занимался крючкотворчеством", Киеву поставляли оружие, натаскивали офицерский состав нацбатальонов.

За Наталью Комарову вступился также сенатор Эдуард Исаков. В своем telegram-канале Исаков написал, что активист вырвал слова губернатора из контекста, и назвал его кляузником с "осенним обострением, а также врагом России. Эдуард Исаков подчеркнул, что Наталья Комарова — пример всем гражданам России, и отметил, что она регулярно лично приезжает в Донбасс, включая линию соприкосновения, чтобы узнать, в чем нуждаются мирные граждане и бойцы. Также сенатор отметил, что главе региона поступает множество заявок от военнослужащих, она искренне переживает за их семьи и делает все для фронта и победы.

Юрий Рябцев известен в Тюмени, как автор многочисленных обращений в правоохранительные органы и инициатор судебных исков. В частности, активист организовывал пикет против поправок в Конституцию РФ в 2020 году, требовал отставки Александра Моора, предлагал тюменской думе самораспуститься, а депутатам покончить с собой.

Кроме того, общественник подавал в суд на мэра города Руслана Кухарука и пытался отменить масленницу.