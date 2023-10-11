Над губернатором Югры пошутили на ТНТ из-за ее ответа про "дворцы для собак"

Высказывание губернатора Югры Натальи Комаровой о "дворцах для бездомных собак" стало поводом для шуток на телеканале ТНТ, передает корреспондент Накануне.RU.

В новом выпуске шоу Павла Воли комик Илья Соболев пошутил о реакции губернатора на вопрос жительницы Нягани о бездомных собаках. Губернатор жестко выразилась:

"Я что тут "дворцы" буду строить для бездомных животных и потом содержать все это? Извините, что я жестко. Это моя собака? Это я ее бросила?! Это вы ее бросили! Вот теперь подберите и пристройте", - заявила она в ответ на вопрос местной жительницы о том, как будет решаться проблема бездомных животных.

Соболев заявил, что это было "жесткое видео" и сообщил, что подготовил ответы для главы региона на будущие вопросы югорчан.

"Это что из-за меня проблемы с пожарами в регионе? Это из-за огня проблемы. Вернитесь в прошлое, заберите у Прометея огонь, спрячьте его в надежде, что он его не найдет, и пожаров не будет", — озвучил один из них юморист.