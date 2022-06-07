Экс-прокурор Индустриального района Перми получил 11 лет "строгача"

Дзержинский районный суд Перми признал виновным бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая в получении взятки в особо крупно размере, сообщили Накануне.RU в суде.

Он получил 11 лет колонии строгого режима, также его лишили права занимать посты на госслужбе в течение пяти лет и звания старшего советника юстиции.

Напомним, по данным следствия, в феврале – июне 2015 г. и в 2016 г. прокурор якобы получил лично и через посредников две взятки на общую сумму в 2,8 млн руб. за покровительство бизнесменам. Также в июне 2017 – марте 2018 г. прокурор якобы неоднократно был посредником в даче взяток.

Кроме того, в 2016 г. "подбил" сотрудников отдела судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми незаконно прекратить шесть исполнительных производств, возбужденных в отношении его знакомого.

Было арестовано имущество обвиняемого и его супруги на 750 тыс. руб.