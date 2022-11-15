Бывший главный пристав Прикамья хотел бежать на Украину от судебного преследования

Пермский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего главного судебного пристава Прикамья Игоря Кожевникова, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня состоялось первое заседание по делу. Рассматривает дело судья Ольга Лобастова.

Напомним, Кожевников обвиняется в совершении 40 эпизодов преступной деятельности: 38 преступлений по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору), одно преступление по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и одно преступление по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По данным Properm.ru, прокурор ходатайствовал о запросе из УФСБ по Пермскому краю и приобщении к делу оперативных материалов, которые могут свидетельствовать о том, что Кожевников в срок до 29 сентября нарушил избранную для него меру пресечения — запрет определенных действий. Мера пресечения предполагает запрет использования телефонной связи и общения со свидетелями и фигурантами уголовного дела.

В качестве доказательства была представлена запись телефонного разговора между Кожевниковым и неким Андреем из Тамбова. Телефон, который он использовал, зарегистрирован на жителя Северной Осетии. В беседе со знакомым он говорит, что: "Если меня будут сажать, то бегу на Украину. Когда будет нужно, посоветуюсь". Также есть показания одного из свидетелей, которого Кожевников просил изменить показания. Речь шла об отказе от слов про эпизоды встреч заместительницы Кожевникова Александры Мардановой с бывшим прокурором Сергеем Мураем.

Игорь Кожевников подтвердил, что он действительно говорил по телефону. Но делал это на эмоциях, на выезд на Украину у него нет денег и желания. Обвиняемый утверждает, что якобы следствие и фигуранты дела его оговаривают. Сторона обвинения ходатайствовала об аресте Кожевникова в СИЗО на два месяца.

Напомним, по версии следствия, обвиняемый с 2017 по 2018 годы вместе другим должностным лицом получили в качестве взяток свыше 15 млн руб. различными суммами. Деньги выдавались за быстрое и беспрепятственное возбуждение исполнительных производств в отношении должников различных организаций по исполнительным листам, выданным судами, а также за незаконное возбуждение исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками.

Также экс-глава Управления организовал преступную схему, где с помощью подложных документов соучастники беспрепятственно взыскали и перечислили почти 3 млн руб. с лицевого счета регионального УФССП на банковские счета подконтрольных физических лиц - номинальных взыскателей по таким исполнительным производствам.

Всего общая сумма незаконно выведенных должностными лицами денег составила свыше 222 млн руб.