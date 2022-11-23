Бывший глава УФССП Прикамья пытается оспорить свой арест

В Пермский краевой суд поступила апелляционная жалоба на постановление Пермского районного суда об изменении меры пресечения в отношении бывшего руководителя УФССП по Пермскому краю Игоря Кожевникова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого суда.

"Рассмотрение состоится завтра, 24 ноября, в 16:00. Зал 530. Судья - Наталья Погадаева", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе Пермский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил меру пресечения экс-руководителю УФССП по Пермскому краю Игорю Кожевникову.

Он останется под стражей до 15 января.

Причиной стало то, что гособвинение представило доказательства нарушения Кожевниковым избранной меры пресечения на запрет определенных действий. В частности, стало известно, что подсудимый планировал уехать на Украину.

Напомним, по версии следствия, обвиняемый с 2017 по 2018 годы вместе другим должностным лицом получили в качестве взяток свыше 15 млн руб. различными суммами. Деньги выдавались за быстрое и беспрепятственное возбуждение исполнительных производств в отношении должников различных организаций по исполнительным листам, выданным судами, а также за незаконное возбуждение исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками.

Также экс-глава управления, согласно материалам дела, организовал преступную схему, где с помощью подложных документов соучастники беспрепятственно взыскали и перечислили почти 3 млн руб. с лицевого счета регионального УФССП на банковские счета подконтрольных физических лиц - номинальных взыскателей по таким исполнительным производствам.

Всего общая сумма незаконно выведенных должностными лицами денег составила свыше 222 млн руб.