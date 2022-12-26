Экс-руководитель УФССП Прикамья останется в СИЗО до мая

Экс-руководитель регионального УФССП Игорь Кожевников останется в СИЗО до 15 мая 2023 года, сообщает Properm.ru.

По ходатайству гособвинения Пермский районный суд на четыре месяца продлил срок содержания под стражей для бывшего главного пристава Игоря Кожевникова. Он подозревается в сорока эпизодах преступлений. В ноябре он был вновь взят под стражу из-за того, что нарушил требования запрета определенных действий. Из представленных материалов стало известно, что бывший руководитель УФССП встречался со свидетелем по делу и требовал, чтобы тот изменил показания. Также были оглашены расшифровки телефонных разговоров Кожевникова и его знакомого Андрея в Тамбове, которому он заявил: "Если меня будут сажать, то бегу на Украину. Поживу в свободной стране. Когда будет нужно, посоветуюсь". Кожевников звонил в Тамбов в начале февраля 2022 года.

Сейчас Пермский районный суд рассматривает уголовное дело Кожевникова, в процессе оглашаются свидетельства обвинения. Ранее отказывавшийся давать показания в суде бывший главный пристав ходатайствовал о том, чтобы его допросили в суде до того, как в процесс будут приглашены другие свидетели.

Как сообщало Накануне.RU, по версии следствия, обвиняемый с 2017 по 2018 годы вместе другим должностным лицом получили в качестве взяток свыше 15 млн руб. различными суммами. Деньги выдавались за быстрое и беспрепятственное возбуждение исполнительных производств в отношении должников различных организаций по исполнительным листам, выданным судами, а также за незаконное возбуждение исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками.

Также экс-глава управления, согласно материалам дела, организовал преступную схему, где с помощью подложных документов соучастники беспрепятственно взыскали и перечислили почти 3 млн руб. с лицевого счета регионального УФССП на банковские счета подконтрольных физических лиц - номинальных взыскателей по таким исполнительным производствам.

Всего общая сумма незаконно выведенных должностными лицами денег составила свыше 222 млн руб.