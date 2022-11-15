Бывшему главе УФССП Прикамья изменили меру пресечения

Пермский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил меру пресечения экс-руководителю УФССП по Пермскому краю Игорю Кожевникову.

Он останется под стражей до 15 января. Информацию Накануне.RU подтвердили в суде.

Ранее гособвинение представило доказательства нарушения Кожевниковым избранной меры пресечения на запрет определенных действий. Сообщается, что подсудимый планировал уехать на Украину.

Напомним, по версии следствия, обвиняемый с 2017 по 2018 годы вместе другим должностным лицом получили в качестве взяток свыше 15 млн руб. различными суммами. Деньги выдавались за быстрое и беспрепятственное возбуждение исполнительных производств в отношении должников различных организаций по исполнительным листам, выданным судами, а также за незаконное возбуждение исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками.

Также экс-глава управления организовал преступную схему, где с помощью подложных документов соучастники беспрепятственно взыскали и перечислили почти 3 млн руб. с лицевого счета регионального УФССП на банковские счета подконтрольных физических лиц - номинальных взыскателей по таким исполнительным производствам.

Всего общая сумма незаконно выведенных должностными лицами денег составила свыше 222 млн руб.