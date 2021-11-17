Экс-прокурору Индустриального района Перми вменили получение взяток в 2,8 миллиона

В Перми завершено расследование "уголовки" бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, в феврале – июне 2015 г. и в 2016 г. прокурор якобы получил лично и через посредников две взятки на общую сумму в 2,8 млн руб. за покровительство бизнесменам. Также он в июне 2017 – марте 2018 г. прокурор якобы неоднократно был посредником в даче взяток.

Кроме того, в 2016 г. "подбил" сотрудников отдела судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми незаконно прекратить шесть исполнительных производств, возбужденных в отношении его знакомого. Арестовано имущество обвиняемого и его супруги на 750 тыс. руб. Вскоре дело поступит в суд.