В Пермском районном суде допросили основного свидетеля по делу бывшего главного судебного пристава

Сегодня в Пермском районном суде по уголовному делу бывшего главного судебного пристава Игоря Кожевникова допросили главного свидетеля — его заместителя Александру Марданову, сообщает Properm.ru.

На ее показаниях построено обвинение не только Кожевникова, но и бывшего прокурора Индустриального района Сергея Мурая. И Кожевников, и Мурай неоднократно заявляли, что Марданова оговорила их для уменьшения степени собственной вины.

В суде бывший заместитель главного судебного пристава рассказала, что карьера была для нее приоритетом, и что якобы в 2016 г. Игорь Кожевников вызвал ее в свой кабинет и предложил возглавить межрайонный отдел. Для повышения он поручил пермячке быстро открывать исполнительные производства и мгновенно перечислять средства якобы взыскателям. Кожевников хотел получать за это 2% полученных средств и обещал должность заместителя за выполнение задач, а также премии.

В марте 2017 года Александра Марданова стала руководителем межрайонного отдела. Она заметила, что организации перечисляют значительные суммы задолженностей, а фирмы не находятся по юридическим адресам. Суммы перечислялись третьим лицам. Пермячка рассказала Игорю Кожевникову, что производства имеют признаки обналичивания средств, и за 2016 год они перечислили несколько сотен миллионов. Бывший главный пристав региона сказал, чтобы Марданова не лезла, добавил, что она плохо работает и не занимается обналичиванием. В помощь ей дали Юлию Пенькевич и Екатерину Путину.

По словам Мардановой, Кожевников сказал, что хочет переключить все денежные потоки с бывшего начальника УФССП России Николая Хачетлова на себя, и попросил не рассказывать об этом, иначе будут неприятности. Позже на Александру вышли разные люди с разными предложениями, среди них был и Сергей Мурай.

В итоге Марданова согласилась помогать Кожевникову и регулярно получала за это премии. Кроме Кожевникова, Мардановой, Пенькевич и Путиной о пермском ландромате при службе судебных приставов никто не знал, утверждает пермячка.

Как сообщало Накануне.RU, по версии следствия, обвиняемый с 2017 по 2018 годы вместе другим должностным лицом получили в качестве взяток свыше 15 млн руб. различными суммами. Деньги выдавались за быстрое и беспрепятственное возбуждение исполнительных производств в отношении должников различных организаций по исполнительным листам, выданным судами, а также за незаконное возбуждение исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками.

Также экс-глава управления, согласно материалам дела, организовал преступную схему, где с помощью подложных документов соучастники беспрепятственно взыскали и перечислили почти 3 млн руб. с лицевого счета регионального УФССП на банковские счета подконтрольных физических лиц - номинальных взыскателей по таким исполнительным производствам.

Всего общая сумма незаконно выведенных должностными лицами денег составила свыше 222 млн руб.