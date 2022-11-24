Бывший главный судебный пристав Прикамья не смог обжаловать арест

Экс-руководитель регионального УФССП Игорь Кожевников останется в СИЗО до окончания рассмотрения его уголовного дела, передает корреспондент Накануне.RU.

Пермский краевой суд оставил без изменения решение Пермского районного суда об изменении меры пресечения.

На прошлой неделе Пермский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил меру пресечения экс-руководителю УФССП по Пермскому краю Игорю Кожевникову.

Он останется под стражей до 15 января.

Причиной стало то, что гособвинение представило доказательства нарушения Кожевниковым избранной меры пресечения на запрет определенных действий. В частности, стало известно, что подсудимый планировал уехать на Украину.

Напомним, по версии следствия, обвиняемый с 2017 по 2018 годы вместе другим должностным лицом получили в качестве взяток свыше 15 млн руб. различными суммами. Деньги выдавались за быстрое и беспрепятственное возбуждение исполнительных производств в отношении должников различных организаций по исполнительным листам, выданным судами, а также за незаконное возбуждение исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками.

Также экс-глава управления, согласно материалам дела, организовал преступную схему, где с помощью подложных документов соучастники беспрепятственно взыскали и перечислили почти 3 млн руб. с лицевого счета регионального УФССП на банковские счета подконтрольных физических лиц - номинальных взыскателей по таким исполнительным производствам.

Всего общая сумма незаконно выведенных должностными лицами денег составила свыше 222 млн руб.