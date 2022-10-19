19 Октября 2022
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: admgyda.ru

На Ямале утонул работник "Тазагрорыбпром": упал в воду с несамоходной рефрижераторной установки

Сегодня утром в поселке Тазовский, в районе рыбодобывающего предприятия с несамоходной рефрижераторной установки упал за борт и утонул 65-летний работник "Тазагрорыбпром", который состоял в должности машиниста холодильных установок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел около 06.27. Региональный СКР начал доследственную проверку. Причины происшествия выясняются.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства.

Теги: Тазагрорыбпром, работник, утонул, река



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