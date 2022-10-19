На Ямале утонул работник "Тазагрорыбпром": упал в воду с несамоходной рефрижераторной установки

Сегодня утром в поселке Тазовский, в районе рыбодобывающего предприятия с несамоходной рефрижераторной установки упал за борт и утонул 65-летний работник "Тазагрорыбпром", который состоял в должности машиниста холодильных установок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.