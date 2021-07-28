29 Июля 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

Бывшему прокурору Индустриального района Перми предъявлено обвинение

Бывшему прокурору Индустриального района Перми Сергею Мураю предъявлено обвинение в десяти преступлениях различной тяжести, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

Ему инкриминируется два случая получения взятки от семьи бизнесменов Варламовых, а также семь эпизодов посредничества в передаче взяток, в том числе Игорю Кожевникову, который в то время был руководителем УФССП по Пермскому краю. Кроме того, бывший прокурор был обвинен и в подстрекательстве к превышению полномочий.

Сообщается, что Мурай отрицает свою вину.

По некоторым данным, обвинение еще не окончательное.

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Теги: Сергей Мурай, обвинение



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