Бывшему прокурору Индустриального района Перми предъявлено обвинение

Бывшему прокурору Индустриального района Перми Сергею Мураю предъявлено обвинение в десяти преступлениях различной тяжести, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

Ему инкриминируется два случая получения взятки от семьи бизнесменов Варламовых, а также семь эпизодов посредничества в передаче взяток, в том числе Игорю Кожевникову, который в то время был руководителем УФССП по Пермскому краю. Кроме того, бывший прокурор был обвинен и в подстрекательстве к превышению полномочий.

Сообщается, что Мурай отрицает свою вину.

По некоторым данным, обвинение еще не окончательное.