В России нет никого, кто преследовался бы по политическим убеждениям - Кремль

В Российской Федерации нет никого, кто преследовался бы по политическим убеждениям, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Есть законодательство и по действующему законодательству люди преследуются по закону, за подозрения в совершении тех или иных преступлений. Но каких-либо политических преследований в России нет", - полагает официальный представитель Кремля.

Пескову предложили прокомментировать новость об упрощении процедуры получения украинского гражданства для россиян, которые подвергаются преследованиям в России из-за своих убеждений. Песков считает, что "формулировка Киева неверна по сути".