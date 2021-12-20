20 Декабря 2021
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Анжелика Платошкина (Глазкова) (2020) | Фото: Личный архив Анжелики Платошкиной

В России нет никого, кто преследовался бы по политическим убеждениям - Кремль

В Российской Федерации нет никого, кто преследовался бы по политическим убеждениям, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Есть законодательство и по действующему законодательству люди преследуются по закону, за подозрения в совершении тех или иных преступлений. Но каких-либо политических преследований в России нет", - полагает официальный представитель Кремля.

Пескову предложили прокомментировать новость об упрощении процедуры получения украинского гражданства для россиян, которые подвергаются преследованиям в России из-за своих убеждений. Песков считает, что "формулировка Киева неверна по сути".

Теги: политическое преследование, убеждения, кремль, преследование



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