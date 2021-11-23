23 Ноября 2021
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Наука и техника В России
Лаборатория управления Роспотребнадзора по Свердловской области (2010) | Фото: Накануне.RU

Самый точный экспресс-тест на коронавирус создан в России

Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в ближайшее время завершат работу над новым экспресс-тестом на COVID-19, который будет более точен в отношении новых мутаций в геноме патогена.

Это первый в стране набор реагентов, работающий на основе изотермической амплификации, направленный на выявление одновременно двух участков генома коронавируса. Даже если в одном из них произойдет мутация, из-за того, что второй останется неизменным, SARS-CoV-2 не сможет остаться незамеченным тест-системой.

Как сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, это резко снижает вероятность ложноотрицательного результата.

В настоящее время новая тест-система находится на этапе внедрения в производство. Цикл испытаний запланирован на начало 2022 года, пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН разработал высокоэффективный препарат на основе моноклональных антител, заявил директор института академик Александр Макаров в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина по развитию генетических технологий.



Теги: тест, коронавирус



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