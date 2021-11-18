Билл Гейтс допустил скорое окончание пандемии коронавируса

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс допустил, что коронавирус станет менее опасным к лету следующего года.

По его мнению, к этому времени смертность от COVID-19 и общий уровень заражения могут снизиться ниже показателей по сезонному гриппу, в случае, если не появится более опасных штаммов. Также, по словам бизнесмена, этому поспособствуют всеобщая вакцинации от COVID-19, выработка естественного иммунитета и появление эффективных препаратов для лечения коронавируса.

Гейтс призвал мировое сообщество бороться также с гриппом, чтобы снизить вероятность появления новых пандемий, пишет Regnum.

Ранее основатель компании Microsoft сообщил, что мир ожидает новая эпидемия, которая может наступить как через три года, так и через 20 лет.

По его словам, следующая пандемия может оказаться менее разрушительной, если мир извлечет уроки из текущей и будет готовиться к новым вызовам. Бизнесмен отметил реакцию на распространение коронавируса Южной Кореи и Австралии, которые очень быстро проводили тестирование на коронавирус и изолировали зараженных людей.