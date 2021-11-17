Российские ученые создали препарат против "дельта"-штамма COVID-19

Специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН разработал высокоэффективный препарат на основе моноклональных антител, заявил директор института академик Александр Макаров в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина по развитию генетических технологий.

"Год назад мы рассказывали о разработке одной из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса, которая помогла в поиске доноров для переливания крови тяжелобольным", - цитирует Макарова "Интерфакс".

С использованием этой тест-системы ученые ИМБ в сотрудничестве с медиками ФМБА и учеными Сибирского отделения РАН "разработали лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе "дельта" и "гамма" варианты", сообщил ученый.

По словам Макарова, высокая эффективность нового препарата доказана лабораторными испытаниями, в том числе на животных.

Академик добавил, что подобранная доза антител снижает вирусную нагрузку в сто тысяч раз, что не уступает результатам применения известного американского препарата "Регенерон".