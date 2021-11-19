В Казани умерла одна из отравившихся метанолом

Одна из отравившихся метанолом в Казани умерла в больнице. Ее состояние было крайне тяжелым, она находилась в коме с 16 ноября, передает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.

Ранее сообщалось, что число отравившихся метанолом возросло до 15 человек. Одна девушка госпитализирована в Башкирии, вторая - в Москве, она в реанимации. Еще 13 человек находятся в больнице Казани.

Молодые люди - всего 18 человек - отмечали день рождения в коттедже в поселке Салмачи. В СКР сообщили, что спиртсодержащая жидкость, которой они отравились, оказалась автомобильной "незамерзайкой". Пострадавшие перепутали ее с питьевым алкоголем. Студенты по ошибке взяли из багажника не ту бутыль, добавили в нее ароматизаторы и выпили.

Продажей "паленой" алкогольной продукции занимались четыре местных жителя, они задержаны.