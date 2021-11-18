В Казани после отравления студентов задержали продавцов суррогатного алкоголя

В Казани после массового отравления студентов метанолом полицейские установили всю цепочку сбытчиков несертифицированного алкоголя.

Продажей "паленой" алкогольной продукции занимались четыре местных жителя, они задержаны, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

По последним данным, число отравившихся метанолом возросло до 15 человек. Одна девушка госпитализирована в Башкирии, вторая - в Москве, она в реанимации, передает "Интерфакс". Еще 13 человек находятся в больнице Казани.

В ночь на 16 ноября 18 человек отмечали день рождения в коттедже в поселке Салмачи. В СКР сообщили, что спиртсодержащая жидкость, которой отравились молодые люди, оказалась автомобильной "незамерзайкой". Пострадавшие перепутали ее с питьевым алкоголем. Молодые люди по ошибке взяли из багажника не ту бутыль, добавили в нее ароматизаторы и выпили.