18 Ноября 2021
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отравление спиртом, метанол, уголовное дело (2021) | Фото: В.Н. Горелых

В Казани после отравления студентов задержали продавцов суррогатного алкоголя

В Казани после массового отравления студентов метанолом полицейские установили всю цепочку сбытчиков несертифицированного алкоголя.

Продажей "паленой" алкогольной продукции занимались четыре местных жителя, они задержаны, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

По последним данным, число отравившихся метанолом возросло до 15 человек. Одна девушка госпитализирована в Башкирии, вторая - в Москве, она в реанимации, передает "Интерфакс". Еще 13 человек находятся в больнице Казани.

В ночь на 16 ноября 18 человек отмечали день рождения в коттедже в поселке Салмачи. В СКР сообщили, что спиртсодержащая жидкость, которой отравились молодые люди, оказалась автомобильной "незамерзайкой". Пострадавшие перепутали ее с питьевым алкоголем. Молодые люди по ошибке взяли из багажника не ту бутыль, добавили в нее ароматизаторы и выпили.



Теги: казань, отравление, метанол, студенты



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Ранее 17.11.2021 13:20 Мск СКР: Казанские студенты отравились "незамерзайкой"
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Ранее 16.11.2021 15:35 Мск В Казани 11 человек госпитализированы после отравления метанолом


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