17 Ноября 2021
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скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

В Казани число отравившихся метанолом молодых людей выросло до 13

Количество отравившихся метанолом в Казани увеличилось до 13 человек. Все пострадавшие – молодые люди 1999-2003 годов рождения.

Трое из них в тяжелом состоянии. 10 пациентов находятся в средней степени тяжести, передает ТАСС со ссылкой на минздрав Татарстана.

Накануне сообщалось о госпитализации 11 пострадавших.

Как стало известно, некачественный алкоголь молодые люди употребляли на дне рождении друга 15 ноября. Всего на празднике было 19 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее в Свердловской области от употребления некачественного спиртного скончались 35 человек. До этого по той же причине 35 человек умерли в Оренбуржье.

В Кургане из-за отравления суррогатным алкоголем были госпитализированы шесть человек, троих из них спасти не удалось. В Москве четыре человека отравились суррогатным алкоголем, один пострадавший скончался.



Теги: казань, метанол, алкоголь, отравление



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