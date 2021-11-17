Число пострадавших от отравления метанолом в Татарстане продолжает расти

Число пострадавших из-за отравления метанолом в Татарстане увеличилось до 14, сообщает ТАСС.

Последняя пострадавшая была госпитализирована в Москве. Метанолом в Казани она отравилась накануне, на дне рождения.

Напомним, 18 человек отмечали день рождения в коттедже в поселке Салмачи. Один из студентов купил пятилитровую бутыль со спиртным и возил ее в багажнике каршеринговой машины. Рядом с ней находилась бутыль с незамерзающей автомобильной жидкостью того же объема.

15 ноября, приехав на вечеринку, молодые люди по ошибке взяли из багажника не ту бутыль, добавили в нее ароматизаторы и выпили. В результате трое из 14 пострадавших - в реанимационном отделении, одна из девушек в коме. Возбуждено уголовное дело.

Следователи изъяли бутыль из-под "незамерзайки", исследование показало наличие в ней следов метанола.

Кроме того, обнаружена бутыль с контрафактным алкоголем, который молодые люди купили. Четырех продавцов уже допросили. Метанола в приобретенном алкоголе не обнаружено.