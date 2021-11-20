В Казани продавший алкоголь одному из отравившихся получил вторую "уголовку"

В Казани возбуждено второе уголовное дело по факту отравления метанолом, сообщили Накануне.RU в СКР.

Житель столицы Татарстана стал фигурантом дела по статье "Розничная продажа спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенная в крупном размере".

Напомним, 16-17 в Казани госпитализированы 14 студентов 1999-2003 г.р. с признаками отравления метанолом. Одна из пострадавших после скончалась. Следователи выяснили, что в ночь с 15 на 16 ноября 18 человек отмечали день рождения одного из них в коттедже в посёлке Салмачи Казани. 14 из них употребили спиртное, которое, предположительно, и стало причиной отравления студентов и смерти одного из них.

Ранее по факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". По версии следствия, восемь лет подозреваемый покупал спирт, который продавал в Казани. Так вышло, что купил его и один из пострадавших. При этом, по предварительным данным, молодые люди по ошибке выпили вместо приобретенной у подозреваемого спиртосодержащей продукции жидкость, содержащую метанол, которую взяли из багажника автомобиля, в котором им был доставлен алкоголь.